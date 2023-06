Vláda posílá do Sněmovny Istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Prostě jsme odeslali mezinárodní smlouvu k ratifikaci do parlamentu,“ odvětil Lipavský na dotaz iDNES.cz, zda pro smlouvu byly všechny vládní strany.

„Boj proti násilí, proti potírání domácího násilí na dětech, na ženách, na seniorech je zásadní,“ uvedl ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Jakýkoliv krok, který pomůže v předcházení sexualizovaného násilí a násilí na ženách, je dobrým krokem. Úmluva by měla také přispět k citlivějšímu zacházení s obětmi. Doufám, že brzy projde i Sněmovnou,“ napsal na Twitteru ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

„Přijala ji naprostá většina států v Evropě,“ souhlasí s přijetím Istanbulské úmluvy i ministr kultury Martin Baxa z ODS. To, že schválení Istanbulské úmluvy podpoří, řekla iDNES.cz také ministryně pro vědu za TOP 09 Helena Langšádlová.

Dlouhodobě váhavý postoj k Istanbulské úmluvě z vládních stran zaujímají lidovci. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL bude na parlamentu, zda Istanbulskou úmluvu podpoří, nebo ne.

Ostře proti přijetí Istanbulské úmluvy je opoziční SPD a o nutnosti přijmout úmluvu není přesvědčena také část druhého opozičního hnutí ANO.

Úmluva odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci.

Česko úmluvu podepsalo v roce 2016. Aby začala platit, musí ji ale ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident. Česko patří v Evropské unii k menšině zemí, které dokument dosud nepřijaly.

Členské státy na začátku června odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí. Česká vláda před tím oznámila, že se Česká republika při tomto hlasování zdrží.

Vláda začala jednat o rozpočtu

Vláda začala ve středu jednat i o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí předložilo návrh se schodkem 235 miliard korun, minulý týden se ale vláda shodla, že schodek nemá překročit 270 miliard korun.

Na letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun, ale není jisté, že ho vláda dokáže udržet. Už na konci května byl letošní schodek rozpočtu 271,4 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura už kvůli tomu začal řešit, kde je ještě možné ušetřit letos miliardy korun, ale premiér jednání o tom odložil.

„Pokud budeme letos muset šetřit, což nevylučuji, tak nechceme, abychom směřovali někam do infrastruktury nebo do něčeho, co prostě garantuje naši další prosperitu, ale snažili bychom se šetřit na provozních nákladech státu,“ řekl začátkem června před jednáním vlády v jižních Čechách.

„Čísla o tom, jak se skutečně vyvíjí rozpočet letošního roku, uvidíme až v průběhu léta,“ uvedl premiér Fiala.

Budou se rodná čísla zapisovat déle?

Jednat budou členové vlády i o novele, která by dál odložila ukončení zapisování rodných čísel do občanských průkazů. Rodná čísla by se podle novely, kterou předložili poslanci opozičního ANO, měla objevovat v průkazech vydaných do konce roku 2028. Nyní platí, že se mají zapisovat jen do konce roku 2024.

Na programu jednání kabinetu je i novela o ústavní ochraně vody. Místo formulace, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství by měla Ústava nově obsahovat ustanovení, že stát dbá „o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí“.

Vláda má rozhodnout také o tom, jakou podporu na bydlení bude stát od července vyplácet uprchlíkům z Ukrajiny před válkou rozpoutanou Ruskem.