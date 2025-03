Vláda rozhodla o zvyšování výdajů na obranu do roku 2030 na tři procenta HDP

„Toto je nezbytné minimum,“ prohlásil premiér Fiala. „Objeví se to v návrhu rozpočtu na příští rok, který doputuje do Sněmovny nejpozději do 30. září,“ řekl po jednání kabinetu ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Podle premiéra je možné, že se členské státy NATO domluví na ještě ambicioznějším zvyšování výdajů na obranu.

„Kdo říká, že nás Rusko neohrožuje, neříká pravdu,“ zdůraznil premiér po jednání vlády. Připomněl, že alianční spojenci z USA evropským státům jasně říkají, že se starý kontinent musí víc starat o svou bezpečnost.

Svoboda není zadarmo, řekla ministryně obrany

„Svoboda není zadarmo,“ řekla po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Americký prezident Donald Trump mluvil nedávno o tom, že by alianční země měly výdaje na obranu navýšit dokonce až na 5 procent HDP.

Zvyšování armádních výdajů pak premiér Fiala avizoval před pár dny v mimořádném projevu. „Mezinárodní řád prochází největší změnou od pádu komunismu,“ řekl v něm Fiala.

Mluvil také o tom, že rychlost, razance a rétorika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa je podle něj určitě překvapivá, ale odklon USA od soustředění se na Evropu by překvapovat neměl. Neznamená to podle něj, že USA přestaly být našimi spojenci.

Po velké roztržce v Bílém domě mezi Trumpem a prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským se ve čtvrtek koná první summit špiček Evropské unie, na který zamíří i Fiala. Vláda řešila ve středu i to, s jakým mandátem na jednání lídrů států poletí.

Už v neděli se sešli politici některých unijních zemí, včetně Fialy, v Londýně na pozvání britského premiéra Keira Starmera. Byl to ale jiný formát jednání, bez zástupců Slovenska a Maďarska, které mají odlišné postoje k pomoci Ruskem napadené Ukrajině než většina EU.

Někdy je ale potřeba jednomyslnost. To unijní pomoc Ukrajině a naopak přitvrzování sankcí vůči ruskému agresorovi komplikuje. Stačí jedna nesouhlasící členská země a neprojde nic.

Vláda schválila také návrh zákona o elektronickém jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. Nahradit by mělo od příštího roku přes dvě desítky formulářů. Návrh nyní zamíří do Sněmovny.