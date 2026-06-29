Vláda projedná formu účasti Pavla na summitu NATO, kterou nařídil Ústavní soud

Ministr zahraničí Petr Macinka i ministr obrany Jaromír Zůna v neděli uvedli, že delegaci povede premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Prezident Pavel naopak zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je jejím přirozeným vedoucím a sama rozhoduje o tom, kterých částí summitu se zúčastní.
Vláda se bude zabývat také nyní platným cenovým stropem na pohonné hmoty, který platí do konce června. Opatření přijala po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a následném americkém útoku na Írán.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži nejvýše tři koruny na litr paliva.
Kabinet projedná rovněž novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní cena roční známky by tak od příštího roku zůstala na 2 570 korunách.
Na programu je i poslanecký návrh vládní koalice na zmírnění pravidel zákona o střetu zájmů. Firma člena vlády by podle něj nesměla získat nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku pouze od ministerstva, které daný člen vlády řídí. Obdobně by se změna vztahovala i na veřejné zakázky.
Opozice namítá, že úprava má nahrát premiérovi Andreji Babišovi. Předseda vlády převedl holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust.