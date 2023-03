Vláda projedná transformaci České pošty, po které má skončit 300 poboček

Česká pošta v současnosti provozuje 3200 poboček. Jejich minimální počet stanovuje vláda. Za loňský rok pošta čeká ztrátu 1,5 miliardy korun.

„Přišel jsem s tím, aby se transformovala na dvě části. V případě té první by šlo o klasický státní podnik, který by zajišťoval hlavně listovní služby nebo třeba roznos důchodů. Druhá část by byla na komerční bázi a byla by tak schopná generovat zisk. Šlo by o logistiku, a tedy hlavně balíkovou službu,“ uvedl nedávno ministr Rakušan.

O rok, do konce března příštího roku, plánuje vláda prodloužit platnost pravidel pro nouzové ubytování válečných uprchlíků. Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se pak má prodloužit o čtvrt roku. Podpora by se tak měla poskytovat do konce června.

Ministerstvo zahraničí navrhuje v novele vládního nařízení nevydávat víza také Rusům a Bělorusům, kteří mají i jiné státní občanství. Vláda krátce po loňském útoku Ruska na Ukrajinu rozhodla o zastavení vydávání víz ruským a později též běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Platnost rozšířeného nařízení se má prodloužit do konce března příštího roku.