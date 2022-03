Vláda jedná o zákonech pro uprchlíky i drahé naftě. Omezí nošení respirátorů

Česká republika zatím podle ministra vnitra Víta Rakušana udělila víc než 90 tisíc speciálních víz Ukrajincům prchajícím před válkou. Reálný počet uprchlíků, kteří nyní v zemi jsou, je odhadován okolo 150 tisíc.

Uprchlíci z Ukrajiny budou moct v ČR asi podat přihlášku na maturitní obory středních škol do 5. dubna. Ministerstvo školství tak pro ně chce prodloužit termín, který skončil už 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna. Vyplývá to z návrhu zákona o zvláštních pravidlech ve školství kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Ministerstvo financí navrhuje, aby bylo možné z daní odečíst i dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím.

Kabinet projednává i plán na nákup až 200 milionů krychlových metrů plynu za 8,5 miliardy korun do rezervy pro případ, že by přestal proudit plyn z Ruska, a zabývá se i vysláním vojáků na Slovensko v rámci posílení přítomnosti ve východních zemích NATO a v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Ministryně obrany Jana Černochová avizovala, že Česko na Slovensko pošle do společného uskupení s dalšími zeměmi 400 vojáků.

Kroky proti zdražování pohonných hmot

Vláda rozhoduje i o možných krocích proti prudkému zdražování energií a pohonných hmot. „Zítra může být jasné, jaké politické opatření uděláme, aby ceny pohonných hmot stále nestoupaly,“ řekl v úterý ráno před cestou do Londýna premiér Petr Fiala.

Ve hře jsou například stanovení nejvyšších možných cen, úpravy DPH a spotřebních daní u klíčových produktů nebo nastavení nových slev na poplatníka. Se zastropováním cen paliv, které navrhuje opoziční ANO, nesouhlasí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za STAN.

Nošení respirátorů vláda omezí od 14. března

Kabinet Petra Fialy dostal na stůl i návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 zrušit od 14. března povinnost nosit respirátory všude s výjimkou hromadné dopravy, zdravotnických a sociálních zařízení.

Nyní jsou respirátory jako ochrana proti šíření koronaviru povinné také ve veřejných vnitřních prostorech a to včetně pracovišť.