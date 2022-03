Na ubytování uprchlíků z Ukrajiny by stát mohl přispívat 250 korun na den, shodli se ministři s hejtmany

Ministerstvo vnitra pracovalo již před jednáním s hejtmany s variantou, že pokud jde o ubytování v penzionech či ubytovnách, mohlo by jít až o 375 korun za osobu a den, přičemž až 250 Kč by bylo od státu a třetinou by přispívaly kraje.

Pokud jde o nouzové přístřeší, třeba v tělocvičnách, mohl by stát dávat částku 200 korun denně, bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého.

Plán humanitárního ubytování pro uprchlíky před válkou, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, bude vláda schvalovat na středečním jednání. Měla by se zabývat i požadavkem krajů, aby státní úřady pro migranty využívaly všechna svá ubytovací zařízení.

K přísnějšímu přerozdělováním uprchlíků po republice má dojít proto, že kapacity v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji se již nyní dostávají nad limit.

Pomoc uprchlíkům v domácnostech

Stát chce finančně podpořit také lidi, kteří uprchlíky před Putinovou válkou dočasně ubytují u sebe doma.

„Pokud máte doma ukrajinskou maminku s dítětem, tak si prostě u večeře spolu povídáte, dáte jim ty nejlepší rady, kam se obrátit pro pomoc, kde je nejlepší zdravotní péče. Nejlepší adaptace nebude v tělocvičně na karimatce,“ prohlásil ministr Rakušan.

Podmínkou, aby domácnosti dostaly od státu příspěvek za ubytování pro ukrajinského uprchlíka před válkou, má být to, že půjde nejméně o dobu třiceti nocí v řadě.

„Chtěl bych, aby to bylo více, než původně zvažovaná tisícovka,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Čeká ale, že vláda o příspěvku domácnostem, které u sebe dočasně ubytují ukrajinské uprchlíky, rozhodne až poté, kdy „lex Ukrajina“ schválí i Senát. Horní komora parlamentu o něm má jednat ve čtvrtek.

Na programu jednání vlády je i materiál o poskytnutí další humanitární pomoci Ukrajině ze státních hmotných rezerv.