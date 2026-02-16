Vláda má jednat o podmínkách pobytu Ukrajinců, koalice o rušení poplatků ČT

Loni požádalo o zvláštní dlouhodobý pobyt zhruba 80 tisíc Ukrajinců, získalo ho více než 16 tisíc lidí. Dočasnou ochranu mělo na konci loňského roku v Česku přes 393 tisíc lidí.
Ministři mají na programu také hospodářskou strategii nazvanou Česko: Země pro budoucnost 2.0. Hospodářská strategie zmiňuje jako hlavní pilíře ekonomiky vzdělání a trh práce, inovace, investice, energetiku, dopravu, kapitálové a podnikatelské prostředí. Mezi zásadními tématy jsou výstavba a bydlení, získávání surovin a materiálů a umělá inteligence.
Kdo do vlády místo Turka?
Na tiskové konferenci po jednání vlády má také zaznít, kdo bude místo Filipa Turka kandidátem Motoristů sobě na post ministra životního prostředí.
„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ uvedl Turek v neděli na Instagramu.
Ministerstvo životního prostředí zatím vede šéf Motoristů Petr Macinka, který je také ministrem zahraničí. Náměstkem na MŽP za Motoristy sobě je Jaromír Wasserbauer, ale kandidátem do vlády by mohl být spíše některý z poslanců Motoristů.
Koalice má jednat o rušení poplatků České televizi
Na zasedání koaliční rady, která předchází jednání vlády, budou ANO, SPD a Motoristé diskutovat o možných přesunech v projednávaném státním rozpočtu na letošní rok.
Na programu mají i plán na zlevnění potravin či aktuální informace o přípravách na zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
Jak je s přípravou materiálu daleko, má koalici informovat ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř.