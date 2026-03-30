Babiš jednal s pumpaři o jejich maržích. Rozumný přístup, řekl Šťastný

  9:05aktualizováno  10:21
Na Úřad vlády si v pondělí brzy dopoledne kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO Andrej Babiš zástupce největších distributorů pohonných hmot - MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Bylo kvůli tomu zrušeno i koaliční jednání. „Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat, je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc,“ řekl už o víkendu Babiš.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš. (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vláda totiž v pondělí bude jednat o tom, co mohou domácí politici udělat pro snížení cen pohonných hmot, které rostou po útoku USA a Izraele na Írán.

„Přístup pana premiéra v této věci je naprosto správný. Skutečně je potřeba ty marže kontrolovat. My se na vládě poradíme, vyslechneme si informace o výši marží v jednotlivých sítích a podle toho se potom bude vláda rozhodovat. V tuto chvíli je řešení marží rozumným, možným postupem,“ řekl při příchodu na Úřad vlády ministr za Motoristy sobě pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.

Ministerstvo financí zatím kontrolovalo marže prodejců pohonných hmot a ty podle zjištění úřadu po vypuknutí konfliktu v Íránu klesaly. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová nevyloučila další opatření, pokud ceny nafty a benzinu dál porostou.

ODA navrhla snížení spotřební daně u nafty. V tuto chvíli ne, reagoval ministr Šťastný

Opoziční ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny. „Přinesl jsme návrh na dočasné snížení spotřební daně. Za tím návrhem si stojíme,“ řekl šéf strany Martin Kupka.

„V tuto chvíli snížení spotřební daně není na stole,“ řekl k tomu ministr za Motoristy Boris Šťastný.

Vláda má v pondělí na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Souhlasit by mohla s iniciativou, aby se úrazová chirurgie po deseti letech znovu dostala mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO se vláda postaví neutrálně k návrhu poslanců ODS, aby se mohly znovu otevřít velké obchody i o všech svátcích.

