„Poměr výše důchodů k průměrné mzdě bude na úrovni 42 procent,“ řekl Jurečka. Výdaje na vyšší důchody budou stát rozpočet 22,4 miliardy korun, s čímž bude také počítat návrh státního rozpočtu, který bude vláda schvalovat příští týden v úterý.
Nařízení, které se týká důchodů, musela vláda projednat do konce září, aby to stihla Česká správa sociálního zabezpečení připravit. Stejně tak do konce září musí vláda do Sněmovny poslat návrh rozpočtu na příští rok.
Nařízení o důchodech také zavádí minimální důchody, starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí.
Vláda rozhodla i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich o 2,6 procenta.
Části dálnic se budou stavět v partnerství se soukromým sektorem
Středočeský úsek dálnice D3 a jihomoravský úsek dálnice D55 se budou podle ministra dopravy Martina Kupky stavět jako PPP projekty, tedy jako partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Koaliční kabinet projednával i nařízení, které počítá s přísnějšími pravidly pro uznání covidu-19 jako nemoci z povolání.
Mírnější budou pravidla pro chronické bolesti bederní páteře způsobené těžkou fyzickou prací. Do seznamu nemocí z povolání přibudou další druhy rakoviny, které mohou být způsobeny vystavením azbestu.