Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

  12:13aktualizováno  12:20
Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku schválila vláda. Důchody se zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta. Průměrná penze by tak měla vzrůst o 668 korun na 21 786 korun. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

„Poměr výše důchodů k průměrné mzdě bude na úrovni 42 procent,“ řekl Jurečka. Výdaje na vyšší důchody budou stát rozpočet 22,4 miliardy korun, s čímž bude také počítat návrh státního rozpočtu, který bude vláda schvalovat příští týden v úterý.

Nařízení, které se týká důchodů, musela vláda projednat do konce září, aby to stihla Česká správa sociálního zabezpečení připravit. Stejně tak do konce září musí vláda do Sněmovny poslat návrh rozpočtu na příští rok.

Nařízení o důchodech také zavádí minimální důchody, starobní nesmí být nižší než 9800 korun.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí.

Vláda rozhodla i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich o 2,6 procenta.

Části dálnic se budou stavět v partnerství se soukromým sektorem

Středočeský úsek dálnice D3 a jihomoravský úsek dálnice D55 se budou podle ministra dopravy Martina Kupky stavět jako PPP projekty, tedy jako partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Koaliční kabinet projednával i nařízení, které počítá s přísnějšími pravidly pro uznání covidu-19 jako nemoci z povolání.

Mírnější budou pravidla pro chronické bolesti bederní páteře způsobené těžkou fyzickou prací. Do seznamu nemocí z povolání přibudou další druhy rakoviny, které mohou být způsobeny vystavením azbestu.

