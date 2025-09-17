Vláda má projednávat vyhodnocení povodní a financování dopravních staveb

Nejvíce povodně před rokem zasáhly Jeseník, Opavu a Krnov. Největší dopady byly podle odborníků na dopravní infrastrukturu a vodohospodářské objekty.
Vláda se bude zabývat také zajištěním financování staveb souvisejících se stavbou dálnice D3 ve Středočeském kraji ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Projednávat má o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Gruzie pro krátkodobé cesty do Česka. Má se vztahovat na pobyty, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů za půl roku.
Ministerstvo to zdůvodňuje nerespektováním základních lidských práv a demokratických principů, násilným potlačováním demonstrací a aktivitami namířenými vůči občanské společnosti gruzínskými úřady.
Na programu jednání vlády je i nařízení k provedení zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, které konkretizuje technické podrobnosti komunikace mezi zaměstnavatelem a ministerstvem práce a sociálních věcí a stanovuje obsahovou strukturu podání. Hlášení má nahradit až 25 dosavadních formulářů.
Zaměstnavatelé budou elektronicky zasílat informace o zaměstnancích a jejich výdělcích, má jim to ulevit od papírování.