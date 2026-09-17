Vláda projedná s odbory návrh rozpočtu, návratu karenční doby se bát nemusí

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Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že odborářům určitě udělá radost, že se koalice rozhodla o rok odložit návrh na znovuzavedení karenční doby, tedy na návrat dřívější praxe, že v prvních třech dnech nemoci stonají zaměstnanci bez nárok na nemocenskou.
Ke svolání tripartity k návrhu rozpočtu vyzvali odboráři a zaměstnavatelé vládu 24. srpna na mimořádném jednání k výpočtu minimální mzdy. Podnikatelé chtěli jednat o strategických investicích, obraně země i povinných výdajích, předáci třeba o změnách penzijního spoření.
Tripartita má projednávat novelu zákoníku práce, kterou schválila vláda koncem srpna. Zaměstnavatelé budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích.
Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou pěti procent a více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy.
„Udělali jsme minimalistickou transpozici,“ odvětil ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka na dotaz iDNES.cz, zda vláda zvažovala to, že když si pracovník bude moci písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, může to v některých firmách vyvolat zlou krev.