Čechům bojujícím za Ukrajinu nebude hrozit trest, shodli se na čtvrteční schůzce Fiala a Zeman

Beztrestnost by byla garantována formou abolice, kterou by udělil prezident s premiérovou kontrasignací.

Za vojenskou službu v ozbrojených složkách jiné země totiž jinak podle platného zákona hrozí pětiletý trest.

„Já jako předseda vlády nemohu nikoho nabádat, ani podporovat v tom, aby šel do boje na cizí území. Samozřejmě těch forem podpory, kterou můžeme projevit každý z nás Ukrajincům, ukrajinskému lidu v jeho boji, těch je celá řada,“ uvedl premiér. Shodl se s prezidentem, že není možné dát nějakou kolektivní možnost, ani možné poskytovat individuální schválení, ke kterému by byl prezident Zeman oprávněn.

„Pokud se mě ptáte na to, jestli panu prezidentovi doporučím, aby v individuálních případech byl shovívavý a umožnil to, respektive, aby nedocházelo k potrestání těch lidí, tak na to bych odpověděl, že to ano,“ odvětil v pondělí na otázku iDNES.cz premiér Fiala po jednání s předsedy opozičních stran.

Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka je prezident Miloš Zeman možnosti účasti dobrovolníků v bojích na Ukrajině nakloněn a byl by pro výjimku.

Další jednání vlády kvůli válce na Ukrajině

Kvůli válce Ukrajině se po jednání Fialy s prezidentem Zemanem v Lánech mimořádně sejde vláda. Rozhodnout by mohla o daru, o kterém jedná ministryně obrany Jana Černochová se zástupci českých zbrojovek.

Ve středu vláda rozhodla, že Česko Ukrajině daruje zdravotnický materiál z armádních zásob za zhruba 21 milionů korun. Dosud na Ukrajinu ministerstvo poslalo vojenský materiál za více než 600 milionů korun. Ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že v poslední dodávce vojenského materiálu na Ukrajinu směřovalo 160 protiletadlových raket.