Jedno z největších jezer Česka se oficiálně jmenuje Most. Nachází se na místě bývalého lomu

Most Jezero po bývalém lomu Most ponese oficiálně stejný název - Most. Schválili to ve čtvrtek zastupitelé. Kvůli velkému zájmu o návštěvu jezera po nedávném otevření vzniklo v jeho blízkosti dočasné záchytné parkoviště.

O zatopeném lomu s hloubkou přes 70 metrů, tedy obdobnou jako má Orlická přehrada, se mluví jako o jezeře Most od jeho postupného zatápění. „Název musí být oficiálně schválen. Konzultovali jsme s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR, zda by se mělo psát velké písmeno J u jezera, ale nebylo nám to doporučeno,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (ProMOST). Po několika nevážně míněných jiných návrzích jednotně všech 40 přítomných zastupitelů hlasovalo pro název Most.

Jezero se otevřelo veřejnosti po řadě odkladů 12. září, téměř okamžitě se stalo cílem vycházek Mostečanů, ale i návštěv potápěčů, padellboardistů a otužilců. Parkoviště u pláže bývá plné. Město proto po dohodě s Palivovým kombinátem zřídilo dočasné parkoviště na zatravněné ploše nedaleko kruhového objezdu směrem k jižním plážím jezera. Záchytné parkoviště má 100 parkovacích míst. Od nové sezony na jaře 2021 se počítá s tím, že k lokalitě bude jezdit linka MHD. Dostat se k jezeru lze i po cyklostezce. Pozemky v okolí jezera Most bude i nadále spravovat Palivový kombinát Ústí. Radnice měla zájem o bezúplatné převedení jezera i všech okolních pozemků do vlastnictví. Jsou to historické pozemky, na nichž stávalo středověké město, které muselo ustoupit těžbě uhlí. Převod pozemků se státního podniku na město za symbolickou částku není možný kvůli kolizi se směrnicemi EU týkajícími se nepovolené veřejné podpory. Město by mohlo dané pozemky odkoupit za cenu obvyklou. Primátor Jan Paparega (ProMOST) ve čtvrtek řekl, že cena by byla zhruba 150 milionů korun a údržba jezera ročně bude stát 20 milionů korun, samostatnou problematikou je dopouštění plochy. „Za mě se nejeví reálný odkup za těchto podmínek,“ uvedl primátor.