„Toto vítězství zdravého rozumu je výsledkem našeho vytrvalého tlaku i zájmu médií, které původní šikanózní záměr ministra financí Stanjury vyvolal. Pokud by vláda naše argumenty neuznala a problém si včas neuvědomila, byla by to další facka lidem, kteří si chtějí jen trochu přivydělat,“ reagovala pro iDNES.cz Schillerová.

To, že by více lidí mělo po zrušení srážkové daně podávat daňové přiznání, označovala dříve za důvod, proč byla připravena blokovat Sněmovnu do konce volebního období, aby záměr koalice neprošel.

Ministerstvo financí chce zrušit institut srážkové daně z příjmů, kterou se zdaňují například příjmy z dohod o provedení práce při zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Návrh ve čtvrtek prošel ve Sněmovně druhým čtením.

Piráti chtějí valorizaci slevy na poplatníka, lidovci zase zvýšit příspěvek na péči Piráti navrhli při jednání o jednotném měsíčním hlášení valorizaci slevy na poplatníka. Pro rok 2026 by v případě schválení pozměňovacího návrhu základní sleva na poplatníka činila 34 624 Kč. Její aktuální výše činí 30 840 Kč ročně.

Lidovec Jiří Navrátil zase navrhl zvýšení příspěvku na péči v prvním a druhém stupni. V prvním stupni by měl u dospělých vzrůst z 880 na 1300 korun, ve druhém stupni ze 4900 na 5400 korun, u dětí v prvním stupni ze 3300 na 4900 korun, ve druhém stupni ze 7400 na 8200 korun.

Celkově to podle něj to bude stát 1,4 miliardy korun

„Navrhovaný pozměňovací návrh reaguje na poptávku veřejnosti upravit již v rámci předkládaného doprovodného zákona k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů některé dopady zrušení daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně u příjmů ze závislé činnosti tak, aby bylo zajištěno, že tento krok nevyvolá v případech drobných přivýdělků a příjmů ze zaměstnání malého rozsahu rozšiřování okruhu osob, které mají podávat daňové přiznání,“ uvedl Stanjura ve zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu.

Poplatníci, kteří mají pouze podlimitní příjmy spadající dnes do režimu srážkové daně ze závislé činnosti, nebudou mít nadále povinnost podávat daňové přiznání.

„Těmto poplatníkům však současně zůstane právo daňové přiznání podat, pro případ, kdy by chtěli využít roční odčitatelné položky od základu daně, slevy na dani či daňové zvýhodnění,“ uvedl ministr financí ve zdůvodnění svého návrhu.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů nahradí 25 formulářů

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, jímž poslanci ve čtvrtek své jednání začali, by mělo nahradit od příštího roku více dvě desítky nynějších formulářů a tiskopisů. Zaměstnavatelé by posílali státu informace o zaměstnávání, pracovnících a jejich výdělcích elektronicky v jediném podání.

„Celý ten koncept je připravován dva roky,“ řekl ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Koalici se nepodařilo ve čtvrtek zkrátit lhůtu na projednání ve čtvrtek přednesených pozměňovacích návrhů na sedm dnů, jak to navrhl lidovec Jiří Navrátil. Vládní většině chyběl jeden hlas.

Vláda je přesvědčena, že se jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů i zrušení srážkové daně podařil prosadit včas, ještě do do voleb.

Po změně, kterou se rozhodl v souvisejícím zákoně Stanjura udělat, by už tomu nemělo nic bránit.

Tisková konference stínové vlády ANO