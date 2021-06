‚Jednou z variant je, že opozici vyhovíme.‘ Babiš připustil, že nejvyššího žalobce by mohla jmenovat až nová vláda

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil možnost, že nového nejvyššího státního zástupce jmenuje až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla jako nástupce končícího Pavla Zemana jeho nynějšího náměstka Igora Stříže. Babiš v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že o věci s ministryní ještě nemluvil.

„Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové,“ řekl Babiš. Poukázal na to, že jde o politickou záležitost. „Otázka je, když opozice říká, nedělejte to, nechte to na nás, tak jednou z možností je, že jim vyhovíme,“ dodal ministerský předseda.



Zeman ve funkci skončí s červnem. Rezignaci oznámil v květnu a mezi důvody zmínil i tlaky ze strany Benešové. S požadavky opozice na odklad výběru Zemanova nástupce ministryně nesouhlasila. V materiálu pro vládu uvedla, že existuje „jednoznačný veřejný zájem na kontinuitě fungování Nejvyššího státního zastupitelství i soustavy státního zastupitelství jako celku“, a proto chce, aby počátek Střížova výkonu funkce bezprostředně navázal na skončení funkce Zemana.