Jeho odkaz je zvláště v letošním roce stále aktuální, vzpomíná Vystrčil na Havla

  10:16aktualizováno  10:16
Odkaz bývalého prezidenta Václava Havla je podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) zvláště v letošním roce stále aktuální. Týká se svobody a schopnosti zastat se druhého. Vystrčil to uvedl na pražském Vinohradském hřbitově při tradičním uctění památky prvního českého prezidenta, který zemřel před 14 lety.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil po schůzce ústavních činitelů na Pražském hradě | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Pokud zapomeneme na to, že nejdůležitější v životě je svoboda, svébytnost, suverenita, tak potom postupně přijdeme třeba i o tu prosperitu,“ řekl Vystrčil. Podle něj fungující stát a jeho ekonomika musí být propojen s hodnotami společnosti. Havel podle Vystrčila „kladl důraz na to, jak se chováme, jaké zaujímáme postoje, zda si všímáme toho, co se děje kolem nás a zda se někomu neděje něco takového, že bychom se ho měli zastat“.

Předseda Senátu rovněž připomenul Havlův esej Evropa jako úkol ve spojení s ruskou agresí vůči Ukrajině. „Je to náš úkol to vyřešit způsobem, který bude férový vůči tomu, kdo je napaden. Abychom hodnoty, kterých je Evropa nositelem, dále udrželi a byli jsme dostatečně silní,“ prohlásil.

Vystrčila k hrobce Havlových doprovodila desítka senátorek a senátorů. Na hřbitově se potkali se studentkami z nedaleké obchodní akademie, které také přišly uctít Havlovu památku. K hrobce kromě senátorů přinesli věnce také zástupci prezidenta Petra Pavla a Poslanecké sněmovny.

Spisovatel, dramatik a bývalý disident Havel zemřel ve své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Jeho státní pohřeb se konal o pět dní později.

Se světově uznávaným státníkem se tehdy do Prahy přijelo rozloučit 16 hlav států, mezi nimi prezidenti Francie, Německa, Polska či Slovenska, a desítky dalších hostů. Svého přítele Havla přiletěla na jeho poslední cestě vyprovodit někdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, nechyběli ani americký exprezident Bill Clinton s manželkou Hillary.

