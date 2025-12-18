Jeho odkaz je zvláště v letošním roce stále aktuální, vzpomíná Vystrčil na Havla

„Pokud zapomeneme na to, že nejdůležitější v životě je svoboda, svébytnost, suverenita, tak potom postupně přijdeme třeba i o tu prosperitu,“ řekl Vystrčil. Podle něj fungující stát a jeho ekonomika musí být propojen s hodnotami společnosti. Havel podle Vystrčila „kladl důraz na to, jak se chováme, jaké zaujímáme postoje, zda si všímáme toho, co se děje kolem nás a zda se někomu neděje něco takového, že bychom se ho měli zastat“.
Předseda Senátu rovněž připomenul Havlův esej Evropa jako úkol ve spojení s ruskou agresí vůči Ukrajině. „Je to náš úkol to vyřešit způsobem, který bude férový vůči tomu, kdo je napaden. Abychom hodnoty, kterých je Evropa nositelem, dále udrželi a byli jsme dostatečně silní,“ prohlásil.
Vystrčila k hrobce Havlových doprovodila desítka senátorek a senátorů. Na hřbitově se potkali se studentkami z nedaleké obchodní akademie, které také přišly uctít Havlovu památku. K hrobce kromě senátorů přinesli věnce také zástupci prezidenta Petra Pavla a Poslanecké sněmovny.
Spisovatel, dramatik a bývalý disident Havel zemřel ve své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Jeho státní pohřeb se konal o pět dní později.
Se světově uznávaným státníkem se tehdy do Prahy přijelo rozloučit 16 hlav států, mezi nimi prezidenti Francie, Německa, Polska či Slovenska, a desítky dalších hostů. Svého přítele Havla přiletěla na jeho poslední cestě vyprovodit někdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, nechyběli ani americký exprezident Bill Clinton s manželkou Hillary.