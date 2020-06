Jen hájí zájmy premiérova koncernu, míní opozice o reakci vlády na rezoluci europarlamentu o střetu zájmů

Praha Vláda podle opozice postojem k rezoluci Evropské parlamentu o údajném střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) hájí pouze premiérův koncern, ne zájem celé České republiky. Proti rezoluci se opětovně vyslovil šéf komunistů Vojtěch Filip. Předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se v reakci zaslané ČTK pozastavila nad pozicí sociálních demokratů.

„Dnešní odmítnutí rezoluce je výsměch evropským institucím. Premiér by si měl zvolit, zda bude velkopodnikatel nebo politik. Díky ČSSD bohužel nemusí,“ napsala Pekarová Adamová.



Europoslanec ODS Alexandr Vondra poukázal na problémy, které může mít Česko při vyjednáváních o evropských dotacích. „Vláda by se měla snažit vyjednat pro ČR co nejvíce peněz z evropského fondu obnovy. Místo toho se opět pere za finanční toky do koncernu premiéra Babiše. Tohle Česku fakt nic nepřinese,“ sdělil ČTK.

STAN: EP se do vnitřních věcí nevměšuje, má svou rozpočtovou odpovědnost

Podle politiků hnutí STAN se Evropský parlament do vnitřních věcí ČR nevměšuje, protože má svou rozpočtovou odpovědnost. „Uvědomit by si to už mohla i vláda slepě hájící zájmy Andreje Babiše. Možná by každý z jejích členů, který s tímto postupem souhlasí, měl ve prospěch Česka vystavit sám za sebe směnku,“ uvedl na twitteru europoslanec Stanislav Polčák. Předseda hnutí Vít Rakušan dodal, že vláda nehájí české zájmy, ale skutečně jen svého premiéra ve střetu zájmů.

Za stanovisko vlády se postavil předseda komunistů Vojtěch Filip. „Jde o neskutečný útok na suverenitu České republiky,“ napsal ČTK k rezoluci. Zopakoval, že ani lisabonská smlouva podle něj zemi nezbavuje práva mít vlastní úpravu střetu zájmů.

Vláda se ohradila proti částem rezoluce, kterou Evropský parlament (EP) přijal na téma střetu zájmů premiéra Babiše v polovině června. Podle návrhu usnesení, který má ČTK k dispozici, kabinet uvedl, že se europoslanci textem rezoluce částečně vměšují do vnitřních a politických záležitostí členského státu. Rezoluce také podle vládních výtek narušuje presumpci neviny a předjímá výsledky unijních auditních řízení na téma Babišova střetu zájmů.

Šéf vlády podle EP zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, protože se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Kabinet podle návrhu usnesení také zkritizoval to, že EP předjímá výsledek auditů k Babišovu střetu zájmů.