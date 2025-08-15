Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič vyvázl bez viditelných zranění.
Jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Nehoda se stala na D3 u Veselí nad Lužnicí. (15. srpna 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Nehoda se stala dnes kolem poledne v místě, kde silnice číslo 147 překonává dálnici D3. Jeřáb se zvednutým ramenem tam uvázl pod mostem.

K nehodě vyjely posádky dvou cisteren profesionálních hasičů ze stanic Soběslav a Tábor. V kabině, která byla zvednutá vysoko nad vozovku, zůstal řidič. Hasiči byli připraveni ho vyprostit.

„Řidič ale neměl žádná viditelná zranění, z kabiny slezl dolů na zem za asistence hasičů sám po nastavovacím žebříku. Únik provozních kapalin nebyl zjištěn. Vyproštění zajistí specializovaná firma,“ napsali jihočeští hasiči na síti X.

U nehody zasahovaly dvě posádky záchranářů z Veselí a Tábora. Prvotně zdravotnické operační středisko povolalo i vrtulník kvůli možné nutnosti zásahu ve výšce nebo na těžce dostupném místě.

„Zásah letecké posádky ale nakonec nebyl potřeba. Záchranáři měli v péči jednoho lehce zraněného muže, kterého po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče převezli na chirurgické oddělení táborské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Na místě ještě v podvečer pracovali policisté, kteří zjišťovali přesné příčiny nehody a zajišťovali provoz na D3 ve směru na Prahu. Kvůli omezení byla auta svedena do vedlejšího pruhu. Policisté upozornili, že při vyprošťování jeřábu bude možná nutné část dálnice úplně uzavřít.

