Jermanová s Babišem slibují testy pro seniory zdarma. Nic takového nebude, tvrdí premiér

Tak on je covid v politické kampani, to je jasné, že musí vydržet do listopadu....Proto ta kampaň v médiích! Jinak důchodci- testy máte na pojišťovnu už teď a kdo je chce “z plezíru”- nové stojí 100Kč- výsledek do 15 minut. https://t.co/G0ffqstdpF