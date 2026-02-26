Slučování soudů není unáhlené, má zefektivnit justici, brání se Tejc kritice

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc odmítl kritiku, že plánované slučování soudů je unáhlené. Podle něj zefektivní fungování některých okresních soudů. K otázce jmenování nových soudců uvedl, že naplněnost stavu je přes 99,5 procenta, takže omezení jmenování je logickým a odpovědným postupem vůči státnímu rozpočtu i samotné justici. V reakci na čtvrteční vyjádření Soudcovské unie také napsal, že žádný politik neovlivňuje rozhodování soudů.
„Odmítám, že by připravované kroky byly unáhlené nebo že by šlo o změnu samotné soudní soustavy. Nejedná se o zásah do její struktury ani o oslabování nezávislosti soudů, ale o zvýšení efektivity fungování některých okresních soudů,“ vzkázal ministr.

Zmínil, že od počátku svého mandátu diskutoval o úpravě soudní mapy i se zástupci Soudcovské unie, kteří záměr podpořili.

Ministr dále uvedl, že rozvolnění slučování do tří etap a tří let je výsledkem debaty s představiteli justice. „Reagovali jsme na jejich požadavek, aby byl dostatek času na organizační, personální i technickou přípravu,“ napsal.

Otázka efektivity malých soudů s několika soudci, ale plným administrativním a manažerským aparátem se podle něj měla řešit už dávno.

„Považuji za nehospodárné, aby soud se sedmi či deseti soudci měl kompletní hospodářské zázemí včetně funkcí předsedy a místopředsedy, pokud lze tyto kapacity sdílet efektivněji,“ poznamenal.

Ke jmenování nových soudců Tejc zopakoval, že se budou dít pouze tam, kde vznikne skutečně odůvodněná potřeba. „Systém nemá významné množství neobsazených míst,“ konstatoval.

Soudcovská unie ve čtvrtek také vyzvala politiky ke zdrženlivosti v komentářích ohledně zpochybňování nezávislosti soudního rozhodování. Tejc reagoval tak, že nezávislost soudů nikdo nezpochybňuje, což ale podle něj neznamená, že rozhodnutí soudů nemohou být předmětem veřejné diskuse.

„Řada rozhodnutí vyvolává silné emoce, často oprávněně – například v případech ukládání podmíněných trestů pachatelům znásilnění či pohlavního zneužívání. Otevřená debata o fungování justice není útokem na její nezávislost, ale přirozenou součástí demokratické společnosti,“ uzavřel.

