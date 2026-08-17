Lázně přijaly řadu hygienických opatření, k prevenci nabádají na svých stránkách i své klienty. Podle ředitele Romana Provazníka se nákaza objevila ve velkém nárazově v noci z pátku na sobotu 8. srpna.
„Byla to z velké části jednorázová záležitost. Podle zprávy krajské hygienické stanice bylo v sobotu ráno 95 nemocných. V minulém týdnu už se počty výrazně snížily a nemocných postupně rychle ubylo, protože mají potíže zhruba jeden až tři dny,“ nastínil.
„Tuto sobotu už jsme měli pouze čtyři nové případy a v neděli žádný. Proto nebylo nutné přistoupit k omezování provozu. Přijali jsme opatření v souladu s nařízením hygieniků – jde o dezinfekce povrchů i osob, poskytnutí jednorázových prostředků jako jsou ručníky, dále vedeme evidenci nových případů a denně je hlásíme, rovněž dochází k odběrům vzorků od nemocných. Vše bude pokračovat do odvolání,“ dodal.
Zdroj nákazy podle něj zkouší zjistit krajská hygienická stanice. Její mluvčí Markéta Koutná potvrdila, že epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje.
Podle ředitele lázní ovšem zřejmě nepůjde o jednoduchý úkol. „Čekáme na výsledky rozboru vzorků. Prvotní pátrání ale ukázalo, že nakažení jedli různá jídla a část z nich dokonce byla z jiné budovy. Takže zatím se těžko hledá spojitost mezi všemi případy,“ nastínil s tím, že v lázních kvůli nákaze předčasně ukončilo pobyt pouze několik lidí.
„Podobně velký případ nákazy si tu nevybavuji, nicméně loni došlo k podobné situaci, také během horkého počasí. Nemocných ale bylo výrazně méně. Tehdy se nepodařilo příčinu zjistit,“ doplnil Provazník.
V nemocnici skončilo šest lidí
Průběh onemocnění je převážně mírný, mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard dnes nicméně sdělil, že záchranná služba v této souvislosti musela převézt šest lidí do nemocnice.
Hygienici situaci nadále sledují. „V zařízení byla přijata protiepidemická opatření zahrnující epidemiologické šetření, odběry vzorků stolice u zaměstnanců připravujících stravu, zajištění dezinfekce rukou, zvýšenou dezinfekci prostor včetně toalet, sledování zdravotního stavu zaměstnanců a kontrolu stravovacího provozu včetně odběru vzorků pokrmů,“ shrnula mluvčí Koutná.
Situaci v lázních popisovali lidé i na sociálních sítích. „V sobotu jste nechali jedinou sestru na ošetřovně a ta se pomalu hroutila. Asi podle tváře dávala černé uhlí nebo píchla injekci... Klientů stále přibývalo a telefonáty jeden za druhým. Pravděpodobně nás bylo kolem stovky klientů...,“ uvedla jedna z nich v lázeňské skupině.
Obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková minulý týden na sociální síti uvedla, že lázně již přijaly opatření a zaměstnanci dělají maximum. Zároveň požádala veřejnost, aby nešířila paniku.