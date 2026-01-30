Naprostou klasikou je Jesenická magistrála dlouhá přibližně sto kilometrů, která vede nejkrásnějšími partiemi Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.
Začíná v Horní Moravě a vede přes Kladské sedlo, Paprsek, Ramzovou, Keprník, Červenohorské sedlo, Švýcárnu, Praděd a Skřítek.
Praděd všech hor
Nejvýše upravovanou trasou v republice je úsek mezi Ovčárnou pod Pradědem a horskou chatou Švýcárna. Dá se i prodloužit až na Červenohorské sedlo. Kolem Pradědu je hned několik tras. Jejich výhodou je, že tam leží sníh, i když jinde ještě, nebo už není. Zdejší okruhy jsou totiž v nadmořské výšce kolem 1 300 metrů.
Trasy kolem Pradědu nejsou příliš náročné, takže se v nich najdou i málo zdatní běžkaři nebo rodiny s dětmi. „Praděd je zkrátka Praděd,“ říká rolbař zdejších okruhů Jiří Flašar.
Okolí hory nabízí krásné svezení na běžkách, ale oblast je taky hodně zrádná. „Buď je počasí krásné a je za odměnu, nebo je velmi nepříjemné a je doslova za trest. Navíc se dokáže změnit během několika desítek minut. Zdejší příroda zkrátka nic neodpustí. Krajina se tady v zimě mění doslova fouknutím větru,“ upozornil Flašar.
Běžkařský fenomén Paprsek
Obrovským fenoménem jsou trasy kolem Paprsku, kam jezdí běžkovat rok od roku více lidí. Je zde hned několik okruhů, které se vzájemně prolínají. Všechny procházejí přes turistický rozcestník Palaš, který je vzdálen jen půl kilometru od parkoviště, horské chaty a horní stanice lanovky, takže nástup do stopy je velmi pohodlný.
Trasy bývají vždy perfektně upravené. Pro rodiny s dětmi a méně zdatné běžkaře je zde k mání například osmikilometrový okruh Pralinka. Vine se z Palaše až na hranici s Polskem, k vrcholu Polská hora. Zpět vede cesta pod hřebenem po pohodlné vrstevnici.
Na vynikajícím zvuku tras kolem Paprsku má zásluhu Miloslav Mika, který okruhy spoustu let rolboval. Teď předal štafetu mladšímu kolegovi. „Je to o soustavné poctivé práci, takže dnes je zde jedno z nejfrekventovanějších míst pro běžkaře u nás,“ říká Mika.
Okruhy kolem Dlouhých strání
Kdo vyloženě pase po nádherných výhledech, neměl by vynechat okruhy nad areálem Kouty nad Desnou poblíž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Výhodou je, že u horní stanice lanovky se nachází výchozí bod pro trasy Stadion a Mravenečník.
Okruh Mravenečník je dlouhý patnáct kilometrů a nabízí unikátní výhledy na různé vrcholy Jeseníků, ale taky do údolí. „Co tady nejvíc uchvacuje, jsou výhledy z koruny horní nádrže elektrárny. Ty jsou bezkonkurenčně nejkrásnější v Jeseníkách,“ vypíchl rolbař Pavel Juřík, jenž se stará o trasy kolem Dlouhých strání.
Podle něho je odtud jako na dlani celé pásmo Hrubého Jeseníku, lze dohlédnout i do Jeseníku, na Šumpersko nebo do Polska. „Pokud je jasno, je vidět dokonce Sněžku v Krkonoších,“ doplnil.
Skřítek ukrývá své trasy v lese
Podobným fenoménem jako okruhy kolem Paprsku jsou také trasy vycházející z horského sedla Skřítek. Jenom s tím rozdílem, že často se jede lesem, takže zde nejsou tak úchvatné výhledy jako jinde v Jeseníkách.
Jinak jde o hojně využívané trasy, které nejsou nijak náročné. „Na Skřítku si najde terén úplně každý. Je zde cvičná louka pro výuku běžkování, pak je zde také tříkilometrový nenáročný okruh, po kterém se dá bez problémů jezdit i večer s čelovkou, a nechybí ani náročné okruhy,“ popsal rolbař ze Skřítku Jan Láznička.
Placka na Rejvízu
Skvělé svezení na běžkách nabízí rovněž jedno z nejznámějších a nejtradičnějších míst v Jeseníkách, jímž je Rejvíz opředený pověstmi a zkazkami.
„Za mě je Rejvíz úplně ideální pro běžkařský sport. Vyjdete z chalupy či chaty a po padesáti metrech jste ve stopě. Je to jedna velká placka, takže zde nejsou žádné nebezpečné sjezdy a stoupání,“ podělil se se svými zkušenostmi rejvízský rolbař a znalec Rejvízu Petr Mrkvica.
„Zkrátka zdejší okruhy jsou pro naprosté pohodáře nebo pro sportovce, kteří chtějí najet velkou porci kilometrů bez převýšení. Navíc je odevšad vidět každé místo na trati a bez problémů se zde dá jezdit večer s čelovkou. Terén je naprosto bezpečný,“ dodal Mrkvica.