Peníze má kraj připravené z loňského roku, zadlužovat se kvůli tomu nemusí. I když měli v minulosti k odkupu budovy někteří zastupitelé opozičního ANO výhrady, dnes pro něj hlasovali všichni přítomní.
Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.
ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Ještěd nabídly ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá.
Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také městu, které však odkoupení budovy odmítlo.
O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP). Ve středu podepíše kupní smlouvu hejtman.
Budova je ve špatném stavu a potřebuje rekonstrukci, náklady se předběžně odhadují na 400 milionů korun. Ještě v březnu chce proto kraj vypsat veřejnou soutěž na projektovou přípravu, v rozpočtu je na to připraveno 15 milionů korun.
Projekt chce mít kraj hotový do konce příštího roku, o možnostech financování chce vedení kraje jednat s vládou.
23. února 2024