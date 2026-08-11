Lidé mohou zatmění Slunce pozorovat z Ještědu. Ochranné vybavení jim půjčí

„Letošní zatmění je výjimečné tím, že nastane nedlouho před západem Slunce. Pro pozorování proto potřebujeme místo s volným výhledem k západnímu obzoru, kde nám nebudou clonit kopce, budovy nebo stromy,“ vysvětlil vedoucí iQplanetária Martin Gembec.
Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20:10, kdy Měsíc zakryje více než 88 procent Slunce. Úkaz bude možné pozorovat až do západu Slunce, z Ještědu přibližně do půl deváté večer.
Za příznivého počasí nabídne iQlandia bezpečné pozorování na Ještědu pomocí ochranných filtrů a speciálních dalekohledů. Pro sledování částečného zatmění Slunce doporučuje, aby lidé měli speciální brýle určené k pozorování zatmění, certifikovaný sluneční filtr nebo svářečské sklo s číslem 14.
Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude Měsíc v novu, budou letos podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé, uvedla iQlandia.
K pozorování Perseid lidé nepotřebují žádné speciální vybavení. Zájemci by si ale měli najít tmavé místo bez městského osvětlení. Právě kvůli výraznému světlu není Ještěd ideálním místem pro pozorování Perseid.
Vhodné je například okolí Ještědky nebo Jizerských hor a lokality vzdálené od měst. V případě středečního nepříznivého počasí lze Perseidy vidět ve větším počtu i během následujících nocí.
IQlandia připravila i astronomický program, který se věnuje Slunci, Měsíci a zatmění. Díky speciální projekci v iQplanetáriu mohou lidé zatmění vidět i při zatažené obloze.
Pás úplného zatmění Slunce povede přes Island a Španělsko. V Česku budou nejlepší podmínky pro sledování na jihu a západě republiky, kde Měsíc zakryje téměř 90 procent slunečního kotouče.