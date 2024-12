Netradiční lyžovačka. Most chce u jezera postavit areál s celoročním provozem

Severočeský Most má další velký plán s jezerem Most. V lokalitě, kde se v létě konal rušný olympijský festival a kde by v budoucnu mohla vyrůst zcela nová čtvrť, by radnice chtěla postavit lyžařský areál s umělým povrchem. Možný by byl celoroční provoz bez závislosti na sněhových podmínkách.