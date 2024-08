Po skončení her teď areál v místě rekultivovaného hnědouhelného dolu osiřel. Co se s územím stane do budoucna?

Pozemky, na jejichž rozsáhlé části se olympijský festival konal, mají přejít z majetku státního podniku Diamo na město. Podle územní studie, již pro mosteckou radnici k únoru 2023 vypracoval ateliér Gogolák a Grasse, má v jižní části jezera vyrůst nová čtvrť.

Jejím středobodem má být kostel Nanebevzetí Panny Marie.