Ježíšek plýtvá, popelnice přetékají. V odpadu končí o Vánocích rekordní množství obalů i potravin

Praha Ten výjev mnozí znají. Míjení přeplněných modrých, žlutých a zelených popelnic a kontejnerů už při procházce na Boží hod vánoční. A na Štěpána se přetékající odpad často rozleze až do ulice. Vánoce platí za svátky klidu a míru. Krom toho jsou však i obdobím plýtvání.

Mezi nejčastěji vyhozenými komoditami po Štědrém dnu bývají zbytky jídla a obaly. Popelnice nadměrně zatěžují i oslavy příchodu nového roku.

„Největší nárůst se o svátcích týká papíru a skla, a to shodně v průměru až o čtvrtinu více oproti množství ve zbytku roku. U plastu registrujeme navýšení zhruba o osm procent,“ sdělil LN Radim Mana, mluvčí Pražských služeb, které se starají o svoz odpadu v hlavním městě. Například v Brně je to nejspíš o trochu méně; z údajů za rok 2015 vyplývá, že o Vánocích a po nich tady popeláři odváželi o patnáct procent více odpadu než obvykle.

Podobné je to i s jídlem, byť konkrétní statistiky v tuzemsku k dispozici nejsou. Jako příklad tedy uveďme Spojené království. Na ostrovech se podle zprávy publikované společností Unilever, jednoho z největších výrobců potravin, vyhodí až desetina všech svátečních večeří. Iniciativa Zachraň jídlo, která proti plýtvání brojí, sestavila několik tipů, jakvyhazování potravin předcházet.

„Používejte mrazák. Máte-li jídlo hotové, či případně cukroví nebo vánočku, zmrazte je a odebírejte postupně po částech. Zkuste si spočítat, jaké množství jídla budete skutečně potřebovat a držte se toho, plánování je základ,“ radí Anna Strejcová ze zmíněné iniciativy s tím, že tato doporučení platí i pro celý rok. Dalšími pak jsou třeba upřednostnění nákupu trvanlivých namísto čerstvých potravin, dávání výslužky pro hosty na cestu či využití zbytků na přípravu jiných pokrmů.

Darujte zážitek

S tipy, jak neplýtvat s obaly, přišlo i ministerstvo životního prostředí. Kupříkladu doporučuje, aby se pod stromečkem namísto věcí objevovaly poukázky na zážitky. Pochvaly by si od ministerstva vysloužily i leckteré babičky, které se slovy „budou se hodit i příští rok“ rovnají a uchovávají zmačkaný balící papír z dárků.



Nadměrné množství obalů se však v poslední době začíná hromadit u popelnic ještě před příchodem Vánoc. „Kvůli nákupům dárků prostřednictvím e-shopů se zvýšená produkce obalů objevuje už v listopadu,“ uvedla Pavla Ivácková, tisková mluvčí společnosti AVE, která má rovněž na starosti svoz odpad v metropoli.

Co se týká modrých popelnic – tedy těch na papír –, nejvíc je v nich kartonových krabic od zboží různého druhu; v případě skla jsou to pak lahve od vína, sektu a dalšího alkoholu. SAKO Brno, jež se stará o odvoz odpadu ve druhém největším městě Česka, upozorňuje ještě na jednu věc: „Větší množství odpadu se objevuje i ve sběrných dvorech, kde končí výrobky, jež jsou odkázány k výměně po nákupu svých nových „konkurentů“. Jde například o spotřebiče, ale i nábytek a další,“ uvádí mluvčí společnosti Iveta Jurenová.

Na fakt, že u popelnic mnohdy končí i věci, které by jejich majitel ještě před pár lety nechal opravit, zareagovalo i vedení Evropské unie – od dubna 2021 budou mít výrobci povinnost prodloužit spotřebičům jejich životnost.Zároveň by se měli zavázat k tomu, že po dobu deseti let budou na trhu dostupné veškeré náhradní díly.

Modrá není na lesklý papír

Lidé často plní popelnice a kontejnery na třídění odpad něčím, co do nich nepatří. Chyby se dějí například u hojně užívanému polystyrenu. Podle průzkumu společnosti EPS ho správně třídí jen třetina lidí. Do černých popelnic nepatří, místo má v těch žlutých či ve sběrném dvoře.



Pozor by si lidé měli dávat i při třídění vánočního papíru. Do modré popelnice nepatří ten lesklý, povoskovaný či takový, který je nastříkaný barvou. Stejně tak tam nepatří špinavé a mastné papíry a i ty několikrát recyklovatelné. Obal od vajec patří do směsného odpadu, stejně tak rolička od toaletního papíru, přičemž i tady lze najít návaznost na štědrovečerní večeři a další dny ve znamení obžerství.