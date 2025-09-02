Jičínští kriminalisté v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání muže. Kladou mu za vinu rozsáhlou podvodnou činnost. Podle vyšetřování od prosince 2022 do března 2024 na území okresu Jičín a dalších místech České republiky vylákal peníze od téměř čtyřiceti zákazníků pod záminkou instalace fotovoltaických elektráren.
„Muž měl lidem nabízet zhotovení fotovoltaických elektráren s příslušenstvím na domy. K tomu ale neměl on sám ani společnost, za kterou vystupoval, potřebné živnostenské oprávnění. Přesto uzavíral smlouvy, vybíral zálohy na materiál a montážní práce, často v řádech stovek tisíc korun,“ uvedl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.
Lidé se instalování elektráren nedočkali, nanejvýš jim muž dodal část dílčích komponentů. Škoda, kterou podle policie způsobil, se blíží 6,5 milionům korun.
Kriminalisté mu však přičítají ještě další škodu přesahující milion korun. Muž si totiž objednal v uvedeném období služby od několika firem, které se mimo jiné týkaly dodání fotovoltaických panelů či telefonních služeb. Faktury za tyto zakázky však neuhradil.
Muži hrozí u soudu trest až 8 let vězení, sazba se odvíjí od rozsahu a závažnosti způsobené škody.