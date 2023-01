„Snažíme se pohybovat na spodní hranici současných intervalů. Proto budeme muset zdražit,“ sdělil pro Lidovky.cz Blažej Grznár, ředitel 11. základní školy Most. „Mohlo by to být o těch 20 procent,“ dodal. To je také limit, o který dovoluje vyhláška maximálně zvýšit cenu.