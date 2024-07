Lidé se chovali jako zvířata. Návštěvníci Vysočinafestu popisují únik z festivalu

Festival Vysočinafest se konal od čtvrtka do soboty. V důsledku sobotní silné bouřky se začala prohýbat střecha nafukovacího stanu a návštěvníci festivalu začali v panice opouštět areál. Poté, co vypadl proud, se v tlačenici zranilo několik osob, podle mluvčí jihlavské nemocnice Moniky Zachrlové bylo ošetřeno 17 lidí. Z toho tři pacienti jsou na jednotce intenzivní péče a dva ve vážném stavu.

Když se rozpršelo, zamířil návštěvník festivalu Petr Streichsbier s přáteli stejně jako mnozí další do velkého nafukovacího stanu. „Bylo tam úplně narváno. Co jsem četl, tak se do něj vejde nějakých pět set lidí. To si myslím, že tam být mohlo,“ popisuje.

Skupinka se bavila a čekala v klidu na další koncert. „Najednou si vzal mikrofon pořadatel, původně jsme ho nějak moc neposlouchali, mysleli jsme si totiž, že bude představovat další program, ale najednou jsme slyšeli, že máme v klidu opustit stan.“

Fanoušci netušili, co se děje, ale pak se podívali na strop, který se začal opravdu hodně prohýbat. Kvůli výpadku proudu přestaly kompresory halu nafukovat. „Vzal jsem mobil, natočil sotva pár vteřin a vypukla panika. Všichni se cpali k východům, mně srazili nejdřív brýle, pak jsem spadl na zem i já,“ vzpomíná Streichsbier.

Mladík se podle svých slov snažil co nejdříve zvednout na nohy a hledal také svoji přítelkyni, která se mu ve vzniklém zmatku ztratila. „Lidi se chovali jako zvířata. Děsný chaos a řev. Naštěstí jsme se potom venku našli. Přítelkyně byla v pořádku, mě bolely ruce. Myslel jsme si, že to bude v pohodě, ale bolí mě pořád, tak asi zajdu na urgent, pro jistotu,“ míní Streichsbier.

Pro pravidelného návštěvníka Vysočinafestu to byl hrozný zážitek, který ho navíc vyšel dosti draho. „Budu si muset koupit nové brýle, to bude určitě výdaj za několik tisíc korun,“ podotýká muž, který je sám hudebník.

Byl slyšet křik, lidé různě padali, líčí Petra

Na poslední chvíli se povedlo uniknout otřesnému zážitku i osmnáctileté Petře Smažilové z malé vesnice na Žďársku. Ta na festival přijela s rodiči a kamarádkou. „Když začalo pršet, zvažovali jsme, co dál. Kde se dalo schovat, bylo hrozně narváno, navíc foukal i poměrně dost silný vítr, bylo cítit, že se schyluje k nějaké pořádné bouřce,“ líčí situaci mladá dívka.

Jen chvilku poté, co se její skupinka vyhodnotila, že raději areál opustí, viděla, jak se z nafukovacího stanu hrnou davy lidí. „Byl slyšet křik, lidi různě padali, někteří byli fakt hysteričtí, nebyl to vůbec hezký pohled,“ popisuje studentka, která byla letos na akci poprvé. A asi i naposledy.

„Pořád to mám před sebou, tohle už fakt nechci zažít. Vůbec jsme nevěděli, co máme dělat. Nakonec naši zaveleli, že musíme ke vchodu, jinak se stane kdovíco. Takže jsme areál opustili za pět minut dvanáct. I tak se valilo k východu dost lidí, byl to hrozný mumraj, měli jsme problém držet se všichni při sobě,“ vzpomíná dívka.

Organizátoři festivalu mlčí

Pořadatelé Vysočinafestu, třebíčská společnost Yashica Events, se po události obrnili hradbou mlčení. Šéf produkce firmy Pavel Vlašín nebral od rána telefony, případně hovory odmítal. Nereagoval ani na SMS s prosbou o komentář. Celé dopoledne se neobjevilo ani žádné vyjádření na webu nebo na facebookovém profilu festivalu. Na Facebooku ještě v neděli po poledni „viselo“ jenom oznámení ze sobotní osmé hodiny večerní, že je vyprodáno.

Ani přímo na místě, v jihlavském amfiteátru, nebylo kolem desáté hodiny dopolední, kdy bylo sklízení stánků, oplocení, scén a dalšího vybavení festivalu v plném proudu, možné nikoho z organizátorů zastihnout. „Nikdo od nich tady není, ti už odjeli pryč,“ taková byla nejčastější odpověď pracovníků, již se věnovali úklidu a odvozu.

Když byla nakonec redaktorka iDNES.cz jedním z nich odkázána na produkčního Jakuba Nováčka, jenž odklízel nakladačem mobilní ploty, ten ji odmítl s tím, že nemá čas, protože se věnuje právě nakládání.

Někteří brigádnici přiznali, že u pádu stanu byli, ale nesmějí o tom mluvit.