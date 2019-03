Jihočeská policie pátrá po jedenáctiletém chlapci, nedorazil do školy

České Budějovice Jihočeská policie pátrá po jedenáctiletém Václavu Gajovi. Ve čtvrtek ráno odjel autobusem z Velešína na Českokrumlovsku do Českých Budějovic do školy, kam však nedorazil. Chlapec vystoupil z autobusu na českobudějovickém nádraží kolem 7:30. Mobilní telefon u sebe nemá. Řekla to jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Dodala, že chlapec vzhledem k nerovným nohám špatně chodí. Na sobě má tmavě modrou bundu, šedé tepláky, hnědé kožené boty, šedou mikinu s kapucí a kožíškem. Na zádech nesl batoh s modro-zelenými kostičkami. „V rukou nosívá penál modré barvy s medvídky a papíry,“ uvedla mluvčí. Lidé mohou jakékoliv informace o pohřešovaném chlapci volat na linku 158.