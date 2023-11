Na Schwarzenbergův pohřeb dorazí podle Forejta šlechtici z celé Evropy. Jak to bude s britským králem?

Jindřich Forejt

Lidovky.cz: Co to znamená mediatizovaný rod? Je jím rod Schwarzenbergů?

Až do roku 1806, kdy došlo k rozpadu středověkého soustátí nazývaného Svatá říše římská národa německého, se na daném území nacházelo několik stovek malých států, kterým vládli církevní či světští představitelé. Spadaly pod autoritu císaře, ale byly de facto suverénní. Mezi ně patřil i rod Schwarzenbergů, na našem území pak třeba i Lobkowiczové. V důsledku válek s Napoleonem a rozpadu říše ztratily tyto rodiny svou výlučnost.

Na Vídeňském kongresu (1814–1815, pozn. red.) se pak velmi dlouze diskutovalo, jaké postavení tyto rodiny budou nadále mít. Zásluhou rakouského císaře Františka I. se ustanovilo, že tyto rodiny budou postaveny na roveň vládnoucím dynastiím, ačkoliv ztratily praktickou moc. Pokud to vezmeme čistě pragmaticky: pro habsburský rod to byly rodiny, se kterými mohli Habsburkové uzavírat sňatky.