Stíhaný z Dozimetru je na svobodě. Podnikatel měl pletichařit při zadání zakázky pro armádu

Patřil k lidem, kteří se umějí dohodnout s konkurencí ve svém oboru, a to i za hranou zákona. Tak líčí policie podnikání majitele společnosti Analogia Jindřicha Špringla, jehož společnost dodávala služby ministerstvu obrany, ale i pražskému dopravnímu podniku. To jej však nakonec dovedlo až do vazby. Podle detektivů totiž údajně pletichařil při zadání veřejné zakázky. A to konkrétně v soutěži na dodavatele servisu pro armádní mikrovlnou síť Tempo za 200 milionů korun. Od minulého týdne je Špringl zpátky na svobodě.