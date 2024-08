Vobořil: Téměř milion Čechů nadužívá léky. Abstinenční příznaky jsou rizikovější než u heroinu

V rozhovoru pro Lidovky.cz popisuje silné tlaky lobbistů, nejnebezpečnější drogu – alkohol a jak stát dlouhodobě selhává v oboru, který je pro řešení všech závislostí podstatný, tedy v prevenci a osvětě.

Lidovky.cz: Co si odnášíte z komunikace s politiky? Jakou jste s nimi udělal zkušenost?

Je třeba rozlišit, že vliv na celou tuhle problematiku nemají jen politici, ale i státní správa. To je něco jiného. To jsou lidé, kteří tam přežívají na různých pozicích, není to jen úředník, ale i policie, celní správa a podobně. Nebo také soudnictví, které je sice nezávislé, ale je to také stát.

Politici mají nějakou představu, chtějí ukázat, že něco změní, ale státní správa má naopak jedno přikázání, a to nedělat rychlé pohyby. Má určitou paměť, která je ale konzervativní.

Lidovky.cz: Konzervativní v jakém smyslu?

Ve smyslu pokud možno nic neměnit, protože to by jim přinášelo problémy, přidělává práci. Všichni ti úředníci si uvědomují, že novinky jim přinášejí tlak. A to si politici často neuvědomují.