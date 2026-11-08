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Jiný Josef Mašín. Jak vypadal americký sen legendárního odbojáře

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  16:13aktualizováno  16:13
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Josef Mašín v USA, (prosinec 2025)

Josef Mašín v USA, (prosinec 2025) | foto: Jiří Macht2

Josef Mašín v USA, (prosinec 2025)
Josef Mašín v USA, (prosinec 2025)
Josef Mašín v USA (prosinec 2025)
Josef Mašín v USA, (prosinec 2025)
17 fotografií
Fotograf Jiří Macht měl mimořádnou šanci nahlédnout do soukromí Josefa Mašína mladšího krátce před jeho smrtí. Mašína navštívil před několika měsíci u něj doma v kalifornské Santa Barbaře. Projel s ním také řadu míst ve Spojených státech, na kterých mu záleželo.

Po legendární cestě do Berlína, při níž se prakticky neozbrojená pětice postavila desetitisícům východoněmeckých vojáků a policistů, vstoupil Josef v USA do armády. Chtěl se totiž vrátit do Československa a bojovat proti komunistickému režimu. Když se ani po pěti letech válka nerozběhla, začal podnikat – nejprve v leteckém průmyslu, později v oblasti mikročipů. Stal se jedním z nejúspěšnějších českých emigrantů, přesto se jeho příběh doma v Česku často redukuje jen na odboj a slavný útěk do Berlína.

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