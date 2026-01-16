„Místo činu není Kolín, ale Vsetín. Tady mi prasklo lano a tady moje maličkost přistála. Všechno je v pořádku, důchodci v téměř 67 letech mohou dělat výškové práce,“ líčí Čunek na videu prostřednictvím svých sociálních sítí.
Je na něm vidět místo dopadu a ve sněhu otisk politikova těla. Nehoda se stala ve čtvrtek, kdy se pustil do odklízení bílé peřiny ze střechy. „Dělám to poměrně často. No, tentokrát to bylo mírně dramatičtější,“ popisoval bývalý místopředseda druhé vlády Mirka Topolánka a někdejší ministr pro místní rozvoj.
„Náš Létající Čestmír ze Vsetína,“ komentovala Čunkův pád na jeho facebookovém profilu Eva Gajdošíková.
„Mám menší odřeninu na obličeji a zřejmě nalomené žebro, s tím se ale stejně nedá nic dělat, takže nehodlám zbytečně zatěžovat náš zdravotní systém a bolest při dýchání holt budu muset zvládnout. Za měsíc mám 67 let. V tomto středním věku přece nebudu do nemocnice chodit kvůli každé maličkosti,“ odmítl Čunek lékařské ošetření.
Jinak to ovšem vidí komentující v reakcích. „Jsem rád, že to takto relativně dobře dopadlo! Nicméně ta kontrola u lékaře úplná zbytečnost není. Aby tam nebylo nějaké vnitřní zranění,“ radí mu například Jiří Smetánka.
„Skoro v 70 letech lozit někde po výškách? Zbláznil jste se? Vsetín vás potřebuje. Dám vám srdíčko, protože je super, že jste to přežil,“ oddechla si Veronika Hnátková.