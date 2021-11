Poslanec KDU-ČSL složil slib v kroji. Stejně jako jeho pradědeček, jehož zničili komunisté

„Před 75 lety složil poslanecký slib můj pradědeček Jan Plesl. Po roce 1948 se však nechtěl podřizovat komunistům, a proto byl zatčen a v roce 1953 utýrán k smrti. Složením poslaneckého slibu ve vlčnovském kroji mu chci vyjádřit svou úctu a také vztah k našim kořenům a tradicím,“ napsal Horák na Twitteru.



Horák pochází z Bučovic na Vyškovsku, kde od roku působil také jako starosta, a v podzimních volbách byl za lidovce zvolen do poslanecké sněmovny. Poslanecký slib skládal přesně 75 let po svém pradědovi Janu Pleslovi.

Část jeho rodiny pochází ze slováckého Vlčnova, kde byl jeho pradědeček před druhou světovou válkou starostou. Obléknutím tradičního kroje chtěl upozornit a uctít právě činnost svého pradědy.

Ten se zapojil do bojů legionářů s Maďary na Slovensku v roce 1919 nebo do protinacistického odboje. Po válce jakožto lidovecký poslanec protestoval proti tomu, aby se Lidová strana dostala do područí komunistů.

Tento protest se však stal Janu Pleslovi osudným. Po krutém mučení zemřel v komunistickém vězení na Mírové v roce 1953. Komunisty byl spolu s několika dalšími lidovci obviněn z vlastizrady. V 60. letech byl rehabilitován.