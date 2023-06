Příště by si měl dát pozor, musí sekat dobrotu, vzkázal Zeman Kajínkovi

Zeman několik dní po Kajínkově havárii na cestě z Osové Bítýšky na Žďársku do Velké Bíteše poskytl serveru ŽivotvČesku.cz krátké vyjádření se vzkazem pro omilostněného vězně, který narazil se svým mercedesem do škodovky, v níž jeli manželé. Záchranná služba je s lehkými zraněními převezla do nemocnice.

„Vzkázal bych mu, ať už si ve vlastním zájmu dá příště pozor,“ uvedl Zeman pro server ŽivotvČesku.cz.

Kajínek byl v roce 2017 omilostněn s podmínkou, že sedm let nesmí spáchat trestný čin. Pak by mu hrozil návrat za mříže, o kterém by rozhodoval současný prezident. To připomněl i server ŽivotvČesku, pro nějž Zeman uvedl, že „milost Jiřímu Kajínkovi byla podmíněna tím, že nejméně sedm let bude sekat dobrotu a nedopustí se žádného trestného činu.“

Server proto dále připomíná, že bývalý prezident Zeman už nemá Kajínkův osud ve svých rukou. Pokud by Kajínkův trestný čin potvrdil soud, měl by následně pravomoc rozhodnout, zda se Kajínek vrátí za mříže, současný prezident Petr Pavel.

Kajínek přitom boural už v roce jeho omilostnění. Na výpadovce z Plzně na Domažlice v místech, kde se silnice kříží s dálnicí D5 u Sulkova, nedal přednost Škodě Fabii, ve které seděl třiačtyřicetiletý muž. Tehdy ale policisté dopravní nehodu uzavřeli blokovou pokutou a udělením čtyř trestných bodů.