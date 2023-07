Kajínek dostal za červnovou nehodu pokutu. Nejel jsem jako hovado, tvrdí

„Případ je pravomocně rozhodnut a byla udělena správní pokuta. Nelze se proti rozhodnutí odvolat, z naší strany je to ukončené,“ sdělil iDNES.cz tajemník úřadu Velkého Meziříčí Marek Švaříček.

Kajínek prý čekal, až se vyšetřování uzavře. Nyní na svůj kanál na serveru Youtube nahrál téměř třicetiminutové video, ve kterém o červnové nehodě mluví.

„Bylo mi posláno rozhodnutí, ve kterém stálo, že jsem povinen zaplatit pokutu dva tisíce korun. Sankce je 1 500 až 2 500 (korun),“ řekl ve videu Kajínek. Dodal, že ji zaplatil a neztratil žádné body řidiče.

Švaříček byl překvapen, že Kajínek sdělil i částku, kterou musí zaplatit. „S ohledem na to, že to byla pokuta udělena fyzické osobě a jde o ochranu údajů, výši potvrdit nemohu,“ řekl tajemník.

Dopravní incident se stal na začátku června. Tehdy vjel Jiří Kajínek se svým vozem značky Mercedes do protisměru u Osové Bítýšky na Žďársku a střetl se s jiným autem.

„Osvítilo mě slunce. V zatáčce byly vysoké keře, vůbec jsem neviděl. Ta zatáčka vynášela proti mě auto s přívěsem. Pan řidič zareagoval perfektně, já jsem zareagoval perfektně, střetli jsme se jen koly,“ řekl Kajínek ve videu.

Nehoda ho prý mrzí. Nikdo se podle něj nezranil, kromě toho, že řidiči protijedoucího vozidla poškrábal airbag ruku. Na autech vznikla škoda za více než tři sta tisíc korun. Dechová zkouška prokázala, že ani jeden z řidičů před jízdou nepil alkohol.

Dopravní předpisy prý neporušuje

Řidiče škodovky a jeho spolujezdkyni převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice. „Odvezli je do nemocnice, kde jim řekli, že jsou v pořádku,“ řekl Kajínek.

Odmítl, že by jel podle svých slov „jako hovado“. „Neporušuju dopravní předpisy. Prostě jsem se stal účastníkem dopravní nehody. Velice si vážím manželského páru, se kterým jsem se srazil, nemají potřebu si vymýšlet či se zviditelňovat,“ uvedl Kajínek.

Když nyní již bývalý prezident Miloš Zeman v roce 2017 udělil Jiřímu Kajínkovi milost, stanovil zkušební dobu na sedm let. V ní se Kajínek nesmí dopustit žádného trestného činu. Pokud by ji porušil, o jeho dalším osudu by rozhodovala hlava státu. Tedy aktuálně prezident Petr Pavel.

Protože červnová nehoda byla řešena jako přestupek, Kajínkovu svobodu neohrozí. Kajínek měl autonehodu také v roce 2017, když u Plzně nedal přednost v jízdě. Policisté tehdy dopravní nehodu uzavřeli blokovou pokutou a udělením čtyř trestných bodů do karty řidiče.

Kajínek se na svobodu dostal 23. května 2017. Ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Jeho podmínku hlídá plzeňský krajský soud.