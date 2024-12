Nečekané rozuzlení listopadové nehody. Do Kajínka údajně nabouralo auto premiéra

„Dojížděli jsme do kolony, dobrzdili to a Magda mi říká, že to krásně vyšlo. Jak to dořekla, v tu chvíli se ozvala rána a BMW, které jelo za námi, do nás narazilo,“ popsal tehdy nehodu Kajínek. Havárii způsobilo tehdy policejní auto v civilním provedení, když jeho řidič nedodržel bezpečnou vzdálenost a ve chvíli nepozornosti nestihl včas dobrzdit. Přestože se tehdy nikomu nic nestalo, událost nabrala nečekaný vývoj.

Podle CNN Prima News je totiž inkriminované BMW přiřazeno k premiérovi Petru Fialovi. „Seděli tam dva bez premiéra. Zrovna probíhalo střídání směn, čili jeli sami. Neměli důvod spěchat, akorát letěli, protože je zřejmě nebaví jezdit normálně,“ popsal detaily nehody jeden ze zdrojů, kterého televizní stanice cituje. „Ano, bylo to auto vozící Petra Fialu,“ prozradil Kajínek redakci iDNES.cz. „Po nehodě jsem to nevěděl,“ dodal.

Situaci popsal pro redakci i mluvčí útvaru Tomáš Procházka. „Vozidlo policie v civilním provedení mělo dopravní nehodu a podle prvotního šetření nedošlo ke zranění. Policista, který řídil vozidlo, nedodržel bezpečnou vzdálenost za vozidlem jedoucím před ním. Vozidlo policie bylo poškozené a dále nepojízdné. Celou událost šetří dálniční oddělení Domašov,“ sdělil.

Kajínek byl v červnu 1998 za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy odsouzen k doživotnímu trestu vězení. V květnu 2017 dostal od prezidenta Miloše Zemana milost.