Zemřel mistr zvuku Jiří Krampera. Jeho aparatury dobyly svět, hrály i pro Alžbětu II.

Ve věku 75 let v neděli zemřel Jiří Krampera starší, zakladatel společnosti KV2 Audio International. Firma v Milevsku na Písecku vyvíjí a vyrábí ozvučovací techniku a má světové renomé. Aparaturu dodala i do hollywoodského divadla, pro vídeňskou operu nebo do pražské síně Rudolfinum. Krampera také jezdil jako zvukař s Vladimírem Mišíkem.