Aktuální druhá větev jeho kauzy se týká tří stovek zbylých poškozených, které policie dohledala později. Rozsudek není pravomocný, muž vinu odmítá.
„Pan obžalovaný má jistě dobré přesvědčovací schopnosti, stejně tak dobře měl vymyšlený ten systém,“ uvedl předseda soudního senátu Kamil Vacík. Zmínil, že poškození klienti byli neopatrní navzdory tomu, že Česká národní banka Kubíčkovi uložila pokutu za podnikání bez příslušného povolení. „Přestože si to přečetli na internetu, dál investovali s vidinou zisku, protože jim známí řekli, že to funguje,“ uvedl soudce.
Součástí souhrnného rozsudku je i maximální, tedy desetiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem, propadnutí peněz z účtů i řady movitých věcí a také zabrání peněz a nemovitostí zajištěných jako výnosy z trestné činnosti.
Devětačtyřicetiletý podnikatel se vyhlášení rozsudku neúčastnil, na začátku pondělního hlavního líčení požádal prostřednictvím videokonference z věznice, aby se jednalo v jeho nepřítomnosti. Dlouhodobě trvá na tom, že funkční automatické obchodní systémy skutečně existovaly, a že tedy klienty nepodvedl. Znalecké posudky ale dospěly k opačnému závěru, žádný takový software nedohledaly.
Bylo to letadlo, popsal Kubíček systém
V první větvi kauzy, která zahrnovala 7801 poškozených, uložil soud Kubíčkovi vedle odnětí svobody také šestimilionový trest a maximální, tedy desetiletý zákaz činnosti. Ve druhé aktuální větvi mu peněžitý trest navýšil o dalších devět milionů, odvolací soud ale loni tuto část vrátil k doplnění dokazování.
Kubíček zprostředkovával v letech 2012 až 2017 svým klientům v Česku či na Slovensku zřízení obchodního účtu k obchodování na devizovém trhu forex. Zájemcům nabízel licence ke svému vynálezu – robotovi, jenž za ně měl samostatně vyhodnocovat obchodní příležitosti. Podle obžaloby fungoval celý systém jako takzvané letadlo a Kubíček vklady používal částečně pro sebe, částečně k tomu, aby celý systém udržel v chodu.
„Pan Kubíček nalákal investory, vytuneloval celou skupinu společností a to je holý fakt,“ shrnul v pondělní závěrečné řeči státní zástupce Boris Havel. „Když to řeknu hodně lidově, tak všechno, co si pan Kubíček obstaral, někomu ukradl,“ dodal.
Podvodně vylákané peníze podle něj podnikatel soustavně vyváděl na účty jiných svých společností, vybíral je v hotovosti nebo si za ně kupoval nemovitosti zaměřené mimo jiné na zemědělskou výrobu.
Policisté podnikatele zadrželi v březnu 2017, zasahovali také na jeho zámku v Bezdružicích. Muž dříve u soudu uvedl, že nemá žádné příjmy, a to ani z WSM Bohemia, ani ze zahraničních společností, které řídí. Pokud peněžitý trest neuhradí, prodlouží se mu pobyt za mřížemi. V minulosti už byl jednou trestaný za podvod a za nedovolené ozbrojování. Další dvě jeho stíhání kvůli zkreslování údajů o stavu hospodaření justice zastavila s argumentem, že jsou vedle stíhání za investiční podvod neúčelná.
9. června 2022