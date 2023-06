Jako první poslanec přišel s coming outem. „Nejsem pro manželství gayů, s partnerem jsme partneři, říká Navrátil

A manželství vztahuje i k dětem. Proto bude ve čtvrtečním hlasování proti. Jeho samotného se téma přitom osobně týká, protože v říjnu minulého roku jako první poslanec v historii ČR veřejnosti sdělil, že je gay.

Lidovky.cz: Jak by se měl svazek dvou homosexuálů ideálně jmenovat?

Nyní tedy máme registrované partnerství. Já bych úplně to slovo registrované škrtl, vypustil a nechal jen pojem partnerství. Registrují se auta, registrují se i sportovci na nějaká utkání, ale pro svazek dvou lidí mi to přijde hrozné. Naopak slovo partner mi přijde takové blízké, s mým partnerem jsme partneři.