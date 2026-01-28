V tajné volbě získal Ovčáček 94 hlasů ze 177 hlasů. V sedmičlenné Radě ČTK byla volná dvě místa, na to druhé poslanci nikoho nezvolili. Do druhého kola tak postoupí kandidát Pirátů René Levínský a kandidátka SPD Romana Žatecká.
Novinář Jiří Ovčáček na na sebe po konci prezidentského mandátu Miloše Zemana upozornil tím, že se vymezil vůči ruské politice a výrazně podporuje napadenou Ukrajinu. Oženil se a vzal si za manželku uprchlici před válkou, kterou rozpoutala vojska ruského diktátora Vladimira Putina.
Ovčáček napadenou Ukrajinu několikrát navštívil a ze svých cest pro server Život v Česku i další média napsal několik článků, v nichž varoval před ruskými údery a zastával se Ukrajiny.
V textech popisoval například noční nálet dronů, který zažil ve Lvově. Ovčáček podporuje i Ukrajince žijící v Česku. Založil také Česko-ukrajinský nadační fond.