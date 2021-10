‚Pokud bude společenská potřeba.‘ Bývalý premiér Paroubek uvažuje o kandidatuře na prezidenta

„Uvažuji o tom. A pokud bude společenská potřeba, tak nevylučuji, že bych o tom mohl dál vážně uvažovat,“ prohlásil Jiří Paroubek.

V souvislosti se svou kandidaturou se také zmínil o potenciální kandidatuře stávajícího premiéra - Andreje Babiše.

„Ten je do kandidatury lákán jak dobrý sparingpartner budoucího kandidáta pravice. Andrej Babiš by mohl být tím nejsilnějšími prezidentských kandidátem nalevo od středu a měl by být obezřetný, když mu radí osoby jako Karel Schwarzenberg, nebo další lidé z pravice.“ dodal bývalý šéf ČSSD.

Přestože se domnívá, že má Babiš volební potenciál, tak jeho šance na zvolení jsou malé. „Nemá potenciál, aby získal 50 procent plus jeden hlas. A tyhle ty volby ho o tom měly přesvědčit.“

Paroubek se také vyjádřil k aktuálnímu dění na Pražském hradě. Reakce Senátu jsou podle něj přehnané. „Prohlašovat ho (prezidenta Miloše Zemana) za člověka, který už není schopný výkonu svého úřadu, tak to vidím jako příliš. Byl bych v tom opatrnější.“

Politicky ho prý chápe a domnívá se, že kroky horní parlamentní komory jsou řízené tím, aby Zeman nepověřil sestavením vlády někoho jiného, než chce sám Senát. „Ale domnívám se, že tohle je něco, co bude tu společnost dále rozdělovat.“

Ovčáček je schopný člověk, ale jeho výstupy jsou zbytečné

Bývalý premiér také okomentoval práci stávajícího tiskového mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Ten byl za Paroubkova premiérování (duben 2005 - září 2006) zástupcem ředitelky tiskového odboru Úřadu vlády a Paroubek ho tedy zná.

„Měl jsem s ním trošku rozporné zkušenosti. On je velmi schopný člověk. Na Úřadu vlády se to tolik neprojevovalo. Je ale velmi schopný člověk v té mediální oblasti, ale měl jsem s ním osobně nepříjemnou zkušenost, kdy jsme se soudili a k mému překvapení jsem v tom prvním stupni ten soud prohrál a pak už jsem nepokračoval.“

Prezidentovi republiky, ale podle Paroubkových slov slouží Ovčáček dobře. „I když teď ty jeho výstupy jsou zbytečné, někdy je lepší mlčet.“

Paroubek pak promluvil i k případnému návratu do ČSSD, která neuspěla ve volbách a poprvé v samostatné éře České republiky bude chybět ve Sněmovně.

„Já o nic neusiluji. Obracejí se na mě ve vlnách desítky lidí, oslovují mě na ulicích, v restauracích....oni mají obavu o budoucnost sociální demokracie a chtějí, abych se tam vrátil a třeba za ni převzal odpovědnost. Ale to je možné jen tehdy, pokud si to bude přát většina členů. Ale v takové situaci dnešní ČSSD není. Je tady několik adeptů, kteří říkají, že to zvládnou ale zatím nezvládli nikdy nic, jako je třeba pan Petříček. Těch 4,6 procent není žádné dno. Ale kdyby mě oslovili, tak bych se vzdal na nějaký čas svých zájmů a práce a přispěl bych k tomu, aby ta strana šla nahoru.“