„Plním si tím nějaký životní sen. Člověk má za sebou nějakou úspěšnou kariéru, má pocit, že něco dokázal. Má pocit, že to chce někomu předat,“ popsal Pospíšil v Insideru.

Uvedl, že s partnerem Janem Šaškem, zastupitelem Plzeňského kraje, usilují o dítě zhruba deset let. „Všichni v okolí to znají. Nemám potřebu dělat nějaké coming outy nebo mediální akce. Stejně si půlka lidí bude myslet, že to dělám kvůli volbám. Fakt to nedělám kvůli volbám,“ řekl Pospíšil. „Nikdy jsem nic nehrál. Nejsem ten, kdo by vytvářel dojem, že je křesťanský konzervativec majíc doma manželku a někde měl schovaného kluka. Takhle nefunguji. Žiju svůj život, který netajím, který je myslím v pořádku, je legální,“ dodal.

„Vycházím z občanského zákoníku, který říká, že člověk má usilovat o své štěstí, a pokud svým štěstím nikoho neomezuje, neohrožuje, tak je to v pořádku,“ vysvětlil. Stejně podle svých slov s partnerem postupoval také v rozhodnutí mít dítě.

Dítě podle Pospíšila odnosí jeho kamarádka. „Byla to náhoda. Řekl jsem, že už to řešit asi nebudeme. Úplně náhodně to vyšlo. Nabídla nám to naše výborná kamarádka,“ vylíčil Pospíšil. Zároveň zdůraznil, že dítě nikde nekoupil. „Ona bude v životě toho dítěte hrát svou roli, bude tam důležitou osobou. Doufám, že to dítě bude šťastné, že bude mít dva milující rodiče a že to bude v pořádku,“ doplnil Pospíšil.

Proces založení rodiny podle něj není pro stejnopohlavní páry jednoduchý. Nutná je podle něj debata, neměla by ale být jen v rukou konzervativních stran. „Myslím, že je třeba, aby tam zazněl i liberální pohled. V dnešní době je důležité, jestli dítě vyrůstá u milujících rodičů. Jestli to je muž nebo žena samozřejmě také hraje určitou roli, ale není to to nejklíčovější,“ míní Pospíšil.

Pospíšil také řekl, že v dubnu rezignuje na pozici pražského náměstka pro kulturu, nadále zůstane řadovým zastupitelem. „Nemohu jít na mateřskou. To v politice neexistuje, to je funkce,“ řekl. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v září bude kandidovat za TOP 09. „Teď ale odejdu. Takové ty zprávy, že si vybírám sedačku do služebního vozu, jsou opravdu nesmyslné. Nebudu mít žádný služební vůz,“ dodal.

Podle Pospíšila byly některé reakce překvapivé. Podle jeho slov se dítě pro některé politiky stalo součástí politického boje. „Není to jen o Jiřím Pospíšilovi. Je to o tom nenarozeném dítěti, které má právo na nějakou ochranu, na své soukromí, má právo, aby se dozvědělo detaily, a ono se jednou rozhodlo, co z toho zveřejní,“ uvedl.

Podobně překvapivé byly podle Pospíšila také reakce na rozhodnutí šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové nekandidovat v podzimních volbách. „Mohu mít na některé věci rozdílný názor, ale ve chvíli, kdy řekne, že jsou to osobní zdravotní důvody, tak to ctím. Nenapadlo by mě to komentovat,“ řekl Pospíšil s tím, že je potřeba mít nastavenou hranici mezi veřejným zájmem a osobními věcmi. „Asi je to otázka subjektivního vkusu. Snesu útoky na orientaci, ale překvapilo mě, že u některých je cílem útoků i to dítě,“ dodal.

„Nikdy jsem neměl potřebu dělat nějaké silné vyjádření ke svému soukromí. Chtěl jsem, aby mě lidi volili proto, že budu odvádět dobrou práci,“ doplnil Pospíšil.

„Na ministerstvu jsem bydlel“

„Až z politiky odejdu, tak budu pořád říkat: udělali jsme občanský zákoník, udělali jsme trestní zákoník. Z toho mám radost. Kdyby po mně nic nezbylo, tak bych říkal, že to byla zbytečná práce. Ale protože se na ministerstvu povedly klíčové věci, tak toho nelituji,“ řekl.

Za svou politickou kariéru vystřídal celou řadu funkcí. Do Poslanecké sněmovny byl zvolen v roce 2002, následně se stal také místopředsedou ústavněprávního výboru. Čtyři roky byl místopředsedou ODS, v roce 2014 ale ze strany odešel. V roce 2017 vstoupil do TOP 09, stranu pak dva roky vedl. Od roku 2014 byl europoslancem, v Bruselu strávil celkem deset let. V říjnu 2018 se stal pražským zastupitelem, od roku 2023 je také náměstkem primátora.

Dvakrát byl ministrem spravedlnosti, jednou ve vládě Mirka Topolánka a později také ve vládě Petra Nečase. Právě působení na resortu spravedlnosti považuje Pospíšil podle svých slov za vrchol své kariéry.

„To byla doba, kdy jsem na tom ministerstvu bydlel. Spal jsem v podkroví. Dal jsem tomu sto procent,“ řekl Pospíšil. Dodal, že v budově ministerstva využíval místnost, která byla určená pro řidiče. „Obsadil jsem ji pro sebe, spal jsem tam, abych nemusel jezdit domů. Dnes to nechápu, my jsme za tu dobu udělali čtyřicet zákonů. Dneska se dva roky debatuje o jednom paragrafu o znásilnění. Jak jsme mohli udělat zákon, který má tři tisíce paragrafů, to považuji za malý zázrak,“ popsal.

„Politika v Čechách má strašně malou efektivitu a malý výtlak. Ta země potřebuje nějaké reformy, změny, ale hrozně málo se toho prosadí,“ míní Pospíšil. Politici podle něj nejdou do politiky dostatečně připraveni, strany dnes navíc nemají odvahu přicházet s velkými změnami, řekl v podcastu.