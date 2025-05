„První máj je lásky čas… potvrzeno,“ napsal politik na Facebooku a Instagramu k fotografii s dcerkou.

O své cestě k dítěti Pospíšil mluvil v březnu v podcastu Insider. „Plním si tím životní sen. Člověk má za sebou nějakou úspěšnou kariéru, má pocit, že něco dokázal. Má pocit, že to chce někomu předat,“ popsal.

Jiří Pospíšil První máj je lásky čas… potvrzeno ✅ 591 591

Okomentoval také svůj vztah s partnerem Janem Šaškem, zastupitelem Plzeňského kraje za ODS. Svěřil se, že o dítě usilovali zhruba deset let. „Všichni v okolí to znají. Nemám potřebu dělat nějaké coming outy nebo mediální akce. Stejně si půlka lidí bude myslet, že to dělám kvůli volbám. Fakt to nedělám kvůli volbám,“ řekl Pospíšil.

„Nikdy jsem nic nehrál. Nejsem ten, kdo by vytvářel dojem, že je křesťanský konzervativec majíc doma manželku a někde měl schovaného kluka. Takhle nefunguji. Žiju svůj život, který netajím, který je myslím v pořádku, je legální,“ dodal.

Pospíšil už v minulosti prohlásil, že s narozením dcery odejde na „mateřskou dovolenou“. Jak ale sám upřesnil, pro politika nic takového neexistuje. Proto se rozhodl rezignovat na pozici pražského náměstka pro kulturu, nadále zůstane řadovým zastupitelem. Zároveň dodal, že bude kandidovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.