Pospíšil má nakročeno k obhajobě postu šéfa pražské TOP 09. Podporu staví na stranících v zajímavých pozicích

Jedním z lidí, kteří se hlásí k podpoře Jiřího Pospíšila v předvečer sněmu, byl v pátek šéf místní organizace TOP 09 Giancarlo Lamberti, jenž je také místopředsedou dozorčí rady městské společnosti Výstaviště Praha. Jiným příkladem je Martin Jedlička, místopředseda dozorčí rady TSK a zároveň šéf buňky strany v Praze 8. Anebo do třetice Jan Kavalírek, šéf v Praze 5, jenž má také nakročeno do městské firmy. Podporu čerpá Pospíšil i mezi uvolněnými zastupiteli, kteří už před loňskými volbami získali funkce díky vysokému umístění na kandidátce do komunálních voleb.