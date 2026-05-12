Podle informací týdeníku Respekt byl Šedivý nedávno na jednání v centrále NATO, kde dostal oficiální čísla, se kterými pracuje i generální tajemník Mark Rutte – pro letošek má podle nich Česká republika na výdaje na obranu dát pouze 1,78 procenta HDP.
Podle Respektu o tom následně Šedivý uspořádal odbornou debatu za účasti dalších resortů. „Krátce potom si premiér Babiš pozval ministra obrany Zůnu a naléhal, ať se Šedivého okamžitě zbaví. Ministr, který si není jist u Babiše svojí pozicí, to obratem udělal. Šedivému řekl, že byl kvůli němu od Babiše pod obrovským tlakem a že musí do konce měsíce skončit,“ uvedl pro týdeník zdroj, který má být s okolnostmi jednání obeznámený.
Podle listu je bezprostředním důvodem pádu právě popsaná debata. Záminkou pak měla být neúčast šéfky Úřadu vlády Tünde Barthy na jednání. Ta požádala o odklad jednání, ale Šedivý schůzku i tak svolal, údajně proto, že se k němu zpráva z Úřadu vlády nedostala. „Neúčast Tünde Barthy jako důvod vyhazovu byla spíše záminka. Babišovi vadilo, že Šedivý nijak nemlžil, co se týká obranného rozpočtu, říkal, jak věci jsou,“ dodal citovaný zdroj.
Na konec Šedivého už reagoval například bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS). „Na ministerstvu obrany musí předčasně skončit špičkový diplomat Jiří Šedivý. Vrátil se totiž z centrály NATO se zlou zprávou o tom, jak vláda kašle na bezpečnost České republiky a ještě s tím chtěl něco udělat. To se ale sultánovi Babišovi II. nelíbilo, a tak musel být popraven,“ napsal.
Redakce iDNES.cz shání vyjádření Šedivého, Zůny i Babiše.
Šedivý působil jako vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie při ministerstvu obrany od srpna 2025, kdy vystřídal bývalého ředitele Jana Jireše. Funkční období vrchního ředitele má ze zákona délku pět let.
Šedivý byl mezi lety 2006 a 2007 několik měsíců ministrem obrany, v letech 2007 až 2010 náměstkem generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování. Mezi lety 2012 až 2019 působil jako český velvyslanec při NATO.