Příčina úmrtí Vondry: oblíbeného moderátora zradilo srdce. Kdy se uskuteční pohřeb?

Kolem smrti čtyřicetiletého moderátora Jiřího Vondry se v minulém týdnu vyrojila celá řada spekulací. První informace hovořily o tom, že zemřel při hromadné dopravní nehodě u Poděbrad. Jeho kolegové z radia však na přání rodiny objasnili okolnosti neštěstí.

„Bylo zjištěno, že Jirka zemřel na vrozenou srdeční vadu, o které nevěděl. To je oficiální informace,“ řekl Vondrův nejbližší kolega Radek Hrdina během pondělního vysílání Odpoledního Jumpu na radiu Kiss, který spolu moderovali.

Vondra zemřel náhle ve středu 15. ledna. Den před tím už mu nebylo dobře a vyhledal lékařskou pomoc. „V nemocnici prošel standardním vyšetřením, změřili mu EKG a všechno bylo v pořádku. Ještě v úterý jsme se o tom spolu bavili. Ve středu ale nedorazil na vysílání, a to už jsme tušili, že je něco špatně. Jirka byl člověk, který vám dal vždycky všechno dopředu vědět,“ řekl další Vondrův spolupracovník z radia Roman Anděl.

Radio poskytlo i informace o Vondrově pohřbu. Ten bude v pátek 24. ledna v jeho rodné Rokytnici nad Jizerou. „Poslední rozloučení s Jirkou proběhne ve smuteční obřadní síni v Rokytnici nad Jizerou v pátek od 14 hodin. Tedy v čase, kdy Jirka pravidelně startoval vysílání v radiu,“ uvedla stanice na svém webu.

Očekává se vysoká účast, kapacita smuteční síně v Rokytnici je však velmi omezená a postačí pouze pro rodinu a nejbližší přátele. „Pro ostatní bude zajištěno venkovní ozvučení a obřad bude živě přenášen i přímo do našeho vysílání,“ dodalo radio.

Za Vondru však netruchlí jen kolegové z éteru. Dlouhé roky také moderoval domácí utkání hokejových Pardubic, které jeho památku uctily během nedělního duelu s Třincem.

Před zápasem se konal krátký ceremoniál, během nějž na kostce nad ledem běželo vzpomínkové video a fanoušci následně svého oblíbence vyprovodili minutovým potleskem a pokřikem „Jirka Vondra“. Několikrát ho pak zopakovali i během zápasu.

Samotní hráči si před zápasem symbolicky sáhli na Vondrův dres, který visel za mantinelem. „Pro všechny to byl velký šok, ještě když jsme nedávno byli společně na Spengler Cupu v Davosu. Pro mě osobně je dost těžké se o tom vůbec bavit. Jirku jsem znal dobře a nevím, co mám k tomu říkat. Je to velmi smutná věc,“ říkal po utkání brankář Pardubic Roman Will.